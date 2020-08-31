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В самарском кинотеатре «Художественный» открывается новый сезон авторской программы ««Страх высоты» с Валерием Бондаренко

Авторский проект «Страх высоты» традиционно представляет лучшие фильмы известных режиссеров
Ольга РешетниковаОльгаРешетникова
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Перед каждым кинопоказом со вступительным словом выступает Валерий Бондаренко, кинокритик, киновед, филолог, журналист, писатель и автор ряда оригинальных тренингов, обладатель премий в области литературы и публичной деятельности. В сентябре ценители киноискусства смогут побывать на двух встречах.

8 сентября в 19.00 – в рубрике «Люблю» - вниманию зрителей будет представлена французская комедия режиссера Жоржа Лотнера «Никаких проблем!» (Франция, 1975, комедия, 105 мин.., 18+).

22 сентября в 19.00 – в рубрике «Не люблю» - кинолекторий по фильму Фабиана Бьелински «Аура» (Аргентина, Испания, Франция, 2005, триллер, драма, криминал, 134 мин., 18+). Один из самых необычных триллеров в американском кино. Аргентинский кинорежиссер начал снимать ещё студентом с короткометражных лент по прозе Кортасара и Борхеса.

ГДЕ: Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой, ул. Куйбышева, 105.

КОГДА: 8 сентября, 19.00, 22 сентября, 19.00.

Подробная информация по телефону: 8 (846) 333-48-98

http://ast63.ru

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Культура