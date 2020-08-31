6 бизнес-событий, на которые нужно успеть на этой неделе

Мероприятия проходят в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- 31 августа 17:00 — Вебинар «Как стать предпринимателем и остаться в бизнесе надолго».

В формате прямого эфира состоится встреча с совладелицей магазина необычных подарков «Всё другое» Александрой Артёмовой в рамках проекта для начинающих предпринимателей региона «Почему бизнес?». Участники обсудят, зачем вообще стоит делать бизнес и как стартовать.

Для участия необходимо зарегистрироваться: https://mybiz63.timepad.ru/event/1412609/

- 2 августа 10:00 — Онлайн-курс «ДНК предпринимателя» - новый вебинар на тему «Стратегия и тактика малого бизнеса».

Участники узнают, как развивать стратегическое мышление и в чём важность системы и структуры в бизнесе.

Регистрация: https://bit.ly/2Fxr7B5

- 2 сентября 18:00 — 4 занятие онлайн-курса «Шаг к бизнесу для самозанятых.

Стратегический маркетолог, основатель интернет-агентства Gedocorp, директор центра цифровых технологий Университета МИР Алексей Добрусин расскажет, как увеличить свои продажи и как в 2020 работать с онлайн-аудиторией самозанятому предпринимателю.

Регистрация по ссылке: https://mybiz63.timepad.ru/event/1339063/

- 3 сентября 10:00 — Тренинг «Привлечение инвестиций в бизнес».

Специалисты Агентства экономического развития Тольятти проведут спецкурс для предпринимателей, посвящённый привлечению инвестиций и поиску надёжных партнёров. Актуально на любой стадии ведения бизнеса.

Регистрация: https://bit.ly/32yVf6I

- 3-9 сентября — Онлайн и оффлайн интенсив по развитию навыков трекера.

Участники уникальной программы узнают, какие нужны навыки, чтобы сохранить и кратно развить свой бизнес даже в кризисной ситуации. Много пользы.

Регистрация и подробная информация по ссылке: https://bit.ly/32JCq13

- 4 сентября 9:00 — Оффлайн семинар «Как понять мечты клиента?».

Участники семинара научатся актуализировать, выяснять и формировать доверительные отношения с потенциальными покупателям. В этом им поможет Александра Калабина — опытный бизнес-тренер, консультант в области управления продажами и маркетингом.

Для участия: https://livingston.timepad.ru/event/1402017/

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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