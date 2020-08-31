В Самаре снова запустили троллейбусы 6 и 16 маршрутов

Троллейбусы №№6 и 16 вернутся на дороги Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возобновили движение троллейбусных маршрутов №№ 6 и 16. Первый следует от Губернского рынка до Волгаря, второй - от Губернского рынка до Шестого причала.

О том, что троллейбусы снова начинают движение по маршрутам с 15.00 31 августа, сообщил сегодня в соцсетях городской департамент транспорта со ссылкой на Трамвайно-троллейбусное управление.

Напомним, троллейбусы №№ 6 и 16 пропали с улиц Самары с 1 июня. Связано это было с перекрытием улицы Некрасовской, где проводили ремонт теплотрассы. Ожидалось, что работы проведут оперативно, но они в итоге затянулись почти на все лето.

Из-за этого два троллейбусных маршрута были отменены, а еще с десяток автобусных маршрутов пустили в объезд по скорректированной схеме.

Троллейбус 6-го маршрута временно «замещал» автобус с тем же номером, 16-й же маршрут оказался незаменимым.