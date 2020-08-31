Житель Тольятти выкладывал свои "прелести" в интернет

Личность подозреваемого уже установлена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти может стать фигурантом уголовного дела за распространение порнографии.

- На свою страничку в соцсети "ВКонтакте" он выкладывал фотографии своего полового органа, мы провели комплексное искусствоведческое исследование, которое подтвердило, что подобные материалы можно считать порнографией, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - Таким образом он распространил "запрещенку" при помощи интернета среди неопределенного круга лиц.

Справедливости ради стоит отметить, что страничка тольяттинца закрыта для посторонних, а в статусе у него значится: "Строго 21+".

Личность хозяина странички уже установлена, ему грозят крупные неприятности и уголовное преследование. За распространение порнографии закон предусматривает о 2 до 6 лет лишения свободы.

Если только суд не задастся вопросом: почему следствие считает, что мужчина распространил порнографию среди неопределенного круга лиц, если в друзьях у него 124 человека? А также как полицейские могли увидеть "всякое разное", неужели они добавились к нему в эти самые друзья?

Как бы то ни было, уголовное дело пока не возбуждено, силовики продолжают изучать материалы проверки.