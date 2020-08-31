Поиски двух пропавших на лодке "Серега" жителей Тольятти закончились страшной трагедией

Поиски мужчин закончились трагедией Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Самарской области закончились поиски двух жителей Тольятти - Сергея Коннова и Андрея Коротких. 20 августа они на лодке с надписью "Серега" отправились рыбачить и бесследно исчезли. К сожалению, мужчины погибли.

Труп 37-летнего Андрея Коротких достали из воды 26 августа. 29 числа в заливе Волги около села Климовка был найден мертвым 64-летний Сергей Коннов. Признаков насилия на телах не зафиксировали.

По предварительной версии, лодка, на которой передвигались рыболовы, затонула в районе строящегося климовского моста. Не исключено, что она налетела на какое-то препятствие. Сейчас по факту случившегося следователи проводят проверку.

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