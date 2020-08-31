Предпраздничное настроение: КНПЗ готовится отметить юбилей и День нефтяника

К профессиональному празднику заводчане подошли со стабильно высокими результатами. Фото АО «КНПЗ»

Ежегодно коллектив Куйбышевского НПЗ перерабатывает до 6,5 миллионов тонн нефти, превращая нефть в высококлассное топливо, соответствующее международным стандартам, и другие продукты. Завод тоже меняется в рамках масштабной модернизации. За последние годы построены и введены в эксплуатацию установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга FCC с секцией ГФУ. Эксплуатация этих ключевых объектов позволила КНПЗ увеличить глубину переработки нефти, поднять выработку светлых нефтепродуктов, сократить издержки на производство. Модернизация позитивно влияет и на экологическую безопасность: выводятся из эксплуатации устаревшие установки, внедряется новое оборудование – в частности, ведется работа по проекту реконструкции очистных сооружений. Существенно в этом году усилен контроль за качеством атмосферного воздуха с помощью трех новых стационарных постов. Они дополняют работу заводской мобильной лаборатории, которая анализирует воздух на территории предприятия и в Куйбышевском районе, включая ЖК «Волгарь».