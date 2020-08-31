Мобильное приложение в Самаре поможет заплатить за электричество

Платить за свет стало удобнее

Более 9 000 потребителей оценили удобство мобильного приложения АО «СамГЭС». Мобильное приложение предоставляет возможность не только оплатить счета за электроэнергию, но и передать показания счетчика или подключить электронную квитанцию без посещения сайта компании.

Приложение доступно в интернет-магазинах Google Play и App Store. Вход осуществляется с помощью логина и пароля от личного кабинета компании и несложной системы регистрации.

Благодаря мобильному приложению АО «СамГЭС» самарцы могут передавать показания счетчиков, оплачивать счета, подключить электронную квитанцию, а также заказать сверку взаиморасчетов.

Напоминаем потребителям о важности своевременной оплаты электроэнергии в полном объеме не позднее 25-го числа для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения г.о. Самара.

Скачать бесплатное мобильное приложение АО "СамГЭС" в интеренет-магазине Google Play

Скачать бесплатное мобильное приложение АО «СамГЭС» в интернет магазине App Store.

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