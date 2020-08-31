В электричках в Самаре появились книжные полки

Проект "Ехать и читать" появился в Самаре

В Самаре появились книжные полки в электричках. Конечно, это не бумажные книги, а постеры с изображением книжных полок. Воспользовавшись QR-кодом, можно скачать книжку из одного из разделов: русская и зарубежная классика, самарская литература.

Появление книжных полок - это часть проекта «Ехать и читать». Его к 160-летию организовала Самарская областная универсальная научная библиотека. Деньги на ее создание получены в рамках нацпроекта «Культура».

Жители региона оценили нововведение, но попросили, чтобы в вагонах еще и розетки сделали, а то телефоны будут разряжаться, и возможности почитать на них книжку просто не будет.