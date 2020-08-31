Самарцы и ростовчане быстрее жителей других регионов могут накопить на квартиру

А сколько на квартиру копили вы? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, жители каких городов-миллионников могут накопить на квартиру быстрее. В среднем, чтобы купить квартиру, жители крупных городов откладывают более двух лет. Аналитики портала «Мир квартир» пришли к выводу, что быстрее всего это получится у жителей Самары и Ростова. Они проанализировали самые дешевые предложения и средние зарплаты в крупнейших городах России.

Оказалось, что стоимость самой дешевой квартиры в Екатеринбурге - 850 тыс. руб. Она находится в Компрессорном микрорайоне Октябрьского района на втором этаже пятиэтажки, построенной в 1969 году. В отчете отмечается, что в квартире есть кладовка, которую собственник советует переделать в душевую комнату. Средняя зарплата в этом городе - 38,4 тыс. рублей. Получается, на самую дешевую квартиру екатеринбуржец будет копить, ничего не кушая, год и 10 месяцев.

Самое доступное жилье в Самаре в Советском районе. Там продается «однушка» площадью 18 кв. м за 640 тыс. руб. Находится эта квартира на пятом этаже кирпичной пятиэтажки. В помещении раздельный санузел, вид из окна на реку Самарку. Средняя зарплата самарца - 35,8 тыс. руб., копить на квартиру придется полтора года, сообщают аналитики.

В Ростове-на-Дону нашлась «однушка» за 730 тыс. руб., ее площадь 17,5 кв. м. Расположена квартира на последнем этаже кирпичной пятиэтажки. Средняя заработная плата в Ростове-на-Дону — 40,3 тыс. руб. Итого откладывать придется полтора года.