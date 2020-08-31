Обсерватор на базе «Колоса» под Самарой законсервируют

В Кинель-Черкассах консервируют обсерватор

В Самарской области приняли решение законсервировать обсерватор, который во время пандемии работал на базе санатория «Колос» в Кинель-Черкасском районе. Сюда селили жителей региона, вернувшихся из-за границы. Довольны были не все, но куда деваться: есть требования безопасности, а есть возможности для личного комфорта. И вот теперь на оперативном штабе решили: пока обсерватор больше не нужен. Здание уже пустует, оно не востребовано.

- Принято решение о его консервации, однако при необходимости он вновь может быть развернут, - сообщили по итогам оперативного штаба.

Другие обсерваторы в регионе уже тоже закрыты. Сейчас требования к изоляции приезжих нет. Отпускникам, посетившим другие страны, нужно обязательно сделать тест на коронавирус в течение трех дней и предоставить справку. Также всем рекомендовано следить за самочувствием и при любых признаках ОРВИ обращаться к врачу. Пока что открыты немногие страны. Самарцы, в частности, могут отправиться в Турцию через Ростов. А те, кто побогаче, полететь в Танзанию. Также из Самары ходит поезд в Абхазию. Абсолютное же большинство отпускников отдыхает на черноморском побережье. И, по словам министра здравоохранения, умудряются привозить заразу и оттуда.