В Самару привезли детскую вакцину от гриппа

Прививки будут делать совсем скоро

В Самарской области стартует прививочная кампания от гриппа. Детскую вакцину уже привезли в регион и в трехдневный срок начнут отгружать ее. Также в ближайшие дни ждут отгрузку первой партии вакцины для взрослых.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян объяснил, что в этом году по рекомендации ВОЗ в состав вакцины включили штаммовый состав, учитывающий вирусы, которых ждут на территории страны этой осенью и зимой.

В первую очередь прививки будут делать населению из групп риска. Вакцину получат дети, беременные женщины, сердечники, люди с ожирением и нарушениями метаболизма, работники ЖКХ и транспорта, учителя и медики.

В оперативном штабе рекомендовали на каждом предприятии поговорить с сотрудниками и объяснить, как важно сделать прививку, чтобы не допустить осложнений от той или иной инфекции.