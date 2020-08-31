В Самаре рассказали, как пройдет День города – 2020

До праздника осталось мало времени

В Самаре во время заседания оперативного штаба еще раз проговорили, как пройдет День города – 2020. Как отметила глава города Елена Лапушкина, план празднования разработан в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В частности на каждом КПП гостям праздника будут бесконтактно мерить температуру, перед мероприятиями продезинфицируют площадки и все конструкции, а также контактные поверхности. Все КПП оборудуют бесконтактными санитайзерами. Участникам праздника выдадут одноразовые маски. Самарцев и гостей города попросят соблюдать социальную дистанцию.

- Кроме того, мероприятия запланированы на разных площадках, чтобы избежать скопления людей, - отметила глава города.

Напомним, в 2020 году Самара отметил День города в первые выходные сентября. Праздничные мероприятие пройдут в парках, скверах, домах культуры и музеях города. В программе, концерты и ярмарки, спортивные соревнования и конкурсы, поэтические чтения и мастер-классы.