В Самарской области никто не заболел COVID-19 в летних лагерях

Лето не прошло мимо.

В Самарской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. Несмотря на все ограничения, некоторым юным самарцам все же удалось хорошо провести время в летнем лагере.

Как доложил и.о. министра социально-демографической и семейной политики Олег Рубежанский во время заседания оперативного штаба, с 19 июля по 31 августа работали 44 организации отдыха и оздоровления детей. Среди них было 4 государственных учреждения, 30 муниципальных и 10 частных.

Всего в оздоровительных лагерях Самарской области отдохнули 14064 ребенка, в том числе 4507 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

К счастью, никто из ребят не заразился COVID-19. Все благодаря принятым противоэпидемиологическим мерам.