В Самаре продленка будет, но не для всех

Продленка в школах в Самаре будет, но не для всех. Об этом на радио КП-Самара рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. Роспотребнадзор разрешил такой вариант занятий с учениками в школах, но осложняется это запретом "смешивания" детей разных возрастов и учеников разных классов.

- Для того, чтобы продленка работала, нужно, чтобы были в каждой группе определенное количество детей, родители которых подали заявление на продленку. Сначала мы думали, что можно будет объединять детей из разных классов, но затем Роспотребнадзор ужесточил норму, - рассказывает Елена Пинская.

Таким образом, если желание учиться в продленной группе изъявят только два-три человека из класса, им могут отказать, так как это будет экономически нецелесообразно. Такие нормы будут действовать в ближайшие четыре месяца до января.

Напомним, что линейки в школа Самары 1 сентября пройдут лишь для 1 и 11 классов. Остальных сразу позовут на уроки безопасности и на занятия, посвященные юбилею Победы. Также известно, что с 1 сентября дети будут учиться в формате кабинетной системы, выходя из класса только на уроки физкультуры, технологии, физики и химии. А также для детей каждого возраста будет установлено свое время прибытия на уроки.