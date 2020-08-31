"Опять все закроем!" Топ-7 территорий Самарской области, где число больных COVID может стать проблемой

Не везде все благополучно с COVID

В понедельник 31 августа на заседании оперативного штаба в Самарской области назвали топ - 7 неблагополучных по коронавирусу территорий. Здесь уровень заболеваемости выше среднеобластного и потенциально это может стать серьезной проблемой.

Конечно, в лидерах этого топа Самара с 4059 заболевшими и более чем 30 новыми пациентами каждый день, Тольятти с 1742 пациентами. Также в неблагополучные записали Сызрань и Новокуйбышевск - здесь 611 и 292 заболевших соответственно с начала пандемии. Также в анти-топе четыре муниципальных районов. Это не те, где больных больше всего: власти выделили территории, на которых слишком много населения больны в процентном соотношении. Например для большого Волжского района 176 пациентов с коронавирусом не проблема, а вот в Большерниговском больных 61, но и население здесь всего-то 17 тыс человек. В Исаклинском районе, также попавшем в неблагоприятные, 57 зараженных, в Ставропольском - 201, в Челно-Вершинском - 41.

Именно на эти муниципальные образования губернатор потребовал обратить самое пристальное внимание. Главам поручили заняться дезинфекцией пространств, особенно следить за тем, как в учреждениях и магазинах соблюдают масочный режим, насколько люди блюдут социальную дистанцию.

- Мы понимаем, что впереди ежегодный сезон ОРВИ и гриппа. Если на это наложится еще и COVID-19, ситуация может осложниться, и мы вновь будем вынуждены принимать самые жесткие меры. Это повлечет не только закрытие школ, но и колоссальный урон экономике, малому бизнесу, - жестко обрисовал перспективы Дмитрий Азаров.