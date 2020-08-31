Наибольшее число ДТП в Самарской области происходит на трассе «Самара – Бугуруслан»

Осторожнее на дорогах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин навал самые опасные дороги Самарской области.

Всего в Самарской области выявлено 17 опасных участков дорог. Возглавляет печальный список трасса «Самара – Бугуруслан», там произошло наибольшее число ДТП, Также аварийные участки выявлены на дорогах: «Обводная г. Самары», «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», «Самара – Бугуруслан», «Обход г. Самары», «Тольятти – Ягодное», «Самара – Бугуруслан – Петра Дубрава».

Министр транспорта также подчеркнул, что по сравнению с предыдущим годом, количество аварий снизилось на 8,7%. За минувшие 8 месяцев 2020 года в ДТП на трассах региона погибли 192 человек. По статистики, чаще всего причиной смертельных аварий становится несоблюдение водителями скоростного режима, особенно при обгоне.

Опасные участки оборудуют камерами фото и видеофиксации, об этом шла речь на традиционном оперативном совещании, которое прошло в понедельник, 31 августа.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в области отремонтируют 304 км дорожного полотна, в том числе 41,56 км – в Самаре и 17,22 км – в Тольятти. На это предусмотрено 7,56 млрд рублей, из них почти 5,3 млрд – средства регионального бюджета.

К тому же в ближайшее время наш регион получит дополнительное финансирование из федерального центра – более 1,3 млрд рублей. За счет этих денег в порядок приведут еще 7 улиц в Самаре и две в Тольятти.