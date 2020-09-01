В Самаре могут вернуть карантин и жесткие меры из-за COVID

В Самарской области коронавирус может еще показать себя

В Самарской области могут снова ужесточить ограничения из-за коронавируса и вернуть карантин. Все дело в том, что ситуация не везде благополучная. Есть семь территорий - три города и четыре района - где уровень заболеваемости выше среднеобластного. Да и в целом уже неделю число заболевших растет слишком высокими темпами.

Губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба отметил, что с эпидемиологической ситуацией нудно быть крайне осторожными. Впереди осенне-зимний сезон, когда традиционно растет число заболеваний гриппом и ОРВИ. и если ситуацию осложнит коронавирус, то придется вернуться к ужесточениям.

- Мы вновь будем вынуждены принимать самые жесткие меры. Это повлечет не только закрытие школ, но и колоссальный урон экономике, малому бизнесу. Если это произойдет – это будет следствием недоработки на места, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил главам муниципалитетов проверить, насколько соблюдают правила на предприятиях, в магазинах, посмотреть, обеспечены ли санитайзерами и средствами защиты школы, госучреждения. Напомним, что 1 сентября 2020 года начинается учебный год, он будет проходить в очном формате.