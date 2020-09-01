Власти рассказали, как обеспечат безопасность в школах в Самаре

Детям будут измерять температуру на входе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре в школах будут в особенном порядке обеспечивать безопасность в новом учебном году в 2020 году. Все будет сделано для того, чтобы не допустить вспышку инфекции среди детей в учебном заведении. Введены новые правила обучения: так, дети будут приходить в школу по графику, также по расписанию они будут посещать столовую. Продленка в школах будет, но только в том случае если наберется достаточное число желающих.

Для безопасности школьников будет сделано немало. Так при входе в школу всем обязательно измерят температуру. Тех, у кого выше 37 градусов, сразу изолируют от других детей.

Еженедельно в школах будут делать генеральную уборку, ежедневно - влажную уборку. При входе будут стоять антисептики для рук. Также мыло и антисептики будут во всех туалетах. Обеззараживание помещений будут проводить по графику: в каждой школе есть рециркуляторы, они и не должны стоять в каждом помещении. Их будут перемещать между классами по расписанию.

А вот маски и перчатки дети и учителя носить не должны: так будут одеваться только сотрудники пищеблока и обслуживающий персонал.