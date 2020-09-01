Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович продолжит карьеру в Китае

Новый клуб Поповича в прошлом году завоевал право выступать в элитном дивизионе чемпионата Поднебесной. Фото: huanghaifc.com.

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович определился с новым клубом. Им стал китайский «Циндао Хайню», который с нового сезона выступает в Суперлиге.

Напомним, Попович перешел в «Крылья» в феврале 2020 года, а покинул команду, когда самарцы вылетели в ФНЛ после сезона 2019/2020. До «КС» словенец выступал за «Цюрих», «Оренбург», польские «Вислу», «Олимпию» и «Тыхы», греческий «Пантракикос» и словенские «Целе» и «Копер».

Новый клуб Поповича в прошлом году завоевал право выступать в элитном дивизионе чемпионата Поднебесной. Пока после двух матчей «Циндао Хайню» набрал одно очко и идет в нижней части турнирной таблицы Суперлиги.