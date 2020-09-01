В РФС признали, что «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» из-за ошибок судьи

Решения судьи оказались ошибочными Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В РФС озвучили итоги заседания экспертно-судейской комиссии. Среди прочих там был и вопрос о правомерности назначения пенальти в матче 5-го тура ОЛИМП-ФНЛ «Крылья Советов» - «Оренбург». Напомним, что именно удар с 11 метров на 12 минуте встречи принес гостям важные три очка на «Самара Арене».

Эксперты признали, что решение судьи было ошибочным. По мнению специалистов, защитник «КС» не нарушал правила в своей штрафной, а Рикарду Алвеш упал по собственной инициативе после легкого контакта. Арбитру следовало назначить свободный удар в пользу «Крыльев», а Алвешу вынести предупреждение.

Также ошибочным оказался и отказ судьи в том, чтобы указать на точку уже в штрафной площади «Оренбурга» на 55 минуте. Мяч попал в руку игроку гостей, а находилась она в неестественном положении. Все основания для наказания были.

– Наш клуб удовлетворен решением ЭСК РФС. К сожалению, это не добавит нам очков в турнирной таблице. Надеемся, что впредь подобные ситуации происходить не будут, - заявил председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

Руководитель отметил, что в случае повторения подобной некомпетентной работы арбитров на матчах с участием «Крыльев Советов» команда оставляет за собой право вновь оценить их работу в судейском комитете.