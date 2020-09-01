В Самаре полицейский хотел обманом получить от предпринимателя больше полумиллиона рублей

Следователи собрали много доказательств против мужчины

В Самаре вынесли приговор бывшему старшему инспектору одного из отделений ГУ МВД России по региону Асану Нагиеву. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

- В октябре 2019 года Нагиев пытался получить от индивидуального предпринимателя 530 тысяч рублей за непринятие мер к выявлению административных нарушений в деятельности ИП. Выполнить обещанное он не мог, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Правоохранителя разоблачили его же коллеги. Никаких денег он не получил. Дело дошло до суда, где Асану Нагиеву, уволенному со службы, назначили наказание в виде 2 с половиной лет лишения свободы условно. Испытательный срок - 3 года.