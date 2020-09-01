"Рено" перевернулся после ДТП с КамАЗом, выехавшим на встречную полосу в Самарской области

Последствия аварии оказались серьезными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области накануне, 31 августа, произошло серьезное ДТП. Там, на трассе М-5 "Урал", столкнулись КамАЗ, за рулем которого находился 28-летний молодой человек, и "Рено" под управлением 57-летнего мужчины.

- По предварительной версии, водитель грузовика, двигавшийся в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. От удара она перевернулась, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Водитель легковушки получил травмы. Сейчас он госпитализирован. По информации инспекторов ГИБДД, оба участники аварии были трезвыми. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку.