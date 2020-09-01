Полицейские проверили школьные автобусы в Самарской области

Водителям рекомендовали постоянно напоминать детям о ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники полиции Самарской области совместно с представителями Общественного совета проводят комплексную проверку школьного транспорта. Так, представители ОГИБДД в рамках мероприятия «Внимание - дети! Дорога в школу» осмотрели автобусы в Елховском районе.

- Особое внимание было уделено наличию устройств контроля режима труда и отдыха, системе ГЛОНАСС, возможным техническим неисправностям, наличию ремней безопасности, работе внешних световых приборов и исправности аварийных выходов, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ходе проверки также изучались сведения о водителях. В частности, их проверяли на предмет стажа работы по категории «D», привлечения к административной ответственности и сроки прохождения технического осмотра автобусов.

Всего было осмотрено 10 школьных автобусов. Нареканий они не вызвали.