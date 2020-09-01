1 сентября в Самарской области открылись не все школы

Для детей устроили праздники 1 сентября ФОТО: Елена Лапушкина Фото: соцсети

31 августа губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание кабинета министров, на котором обсуждалось подготовка к 1 сентября. Так, к новому учебному году было принято 1441 учреждение.

Три школы пока не готовы к приему учеников. СОШ № 162, расположенная на улице Елизарова в Самаре, будет введена в строй, как ожидается, 15 сентября. Там рабочие немного затянули с ремонтом, начавшимся в середине прошлого года.

- Было запланировано усиление несущих конструкций школы. При начале ремонтных работ было обнаружено, что разрушения более серьезные. Мы были вынуждены изменить проект и вновь выходить на торги. Однако с подрядчиком была договоренность, что 1 сентября школа откроется, но пока подрядчики нас подводят, – объяснила мэр областной столицы Елена Лапушкина.

Ребят из этой школы пока распределили в другие организации. Родители к этому отнеслись с пониманием.

Также не открылись учреждения в селе Выселки и поселке Светлодольск в Ставропольском и Сергиевском районах соответственно. В обоих случаях подвел подрядчик. Неполадки в течение месяца обещают устранить, а детей пока будут учить в соседних школах.