Прозвенел Первый звонок для первоклассников СВГК

Сегодня в самых разных районах Самарской области первый школьный звонок прозвенел для 200 первоклассников – детей сотрудников Средневолжской газовой компании. Накануне праздника дебютанты получили в подарок от компании набор школьных принадлежностей и поздравления от Председателя Правления СВГК Ивана Владимировича Аветисяна.

Кроме того, самарские первоклассники получили возможность познакомиться с историей образования предприятия, на котором работают их родители, побывав на специально организованной экскурсии в музее учебного центра СВГК.Ребята осмотрели газовое оборудование, которое еще 70 лет назад использовалось в совсем молодом тогда газовом хозяйстве Куйбышева, перелистали альбомы с раритетными фотографиями рабочих будней нескольких поколений куйбышевских и самарских газовиков…

Сегодня они сделали свой первый шаг школьную страну Знаний. В добрый путь, ребята! Пусть все у вас получится на «отлично»!