Дмитрий Медведев пожелал школьникам и учителям Самары успешного учебного года

Дмитрий Медведев поздравил самарцев с днем знаний

В Самаре школьники 1 сентября отправились на учебу - в министерстве образования обещают, что дистанционного обучения больше не будет. С праздником с Днем знаний ребят и учителей поздравил председатель Единой России Дмитрий Медведев. Он в социальных сетях пожелал школьникам и взрослым, чтобы этот день был для них наполнен счастливыми улыбками и радостью встреч.

- В этот день оживают школьные классы и учебные аудитории, а взрослые вспоминают то время, когда сами были учениками или студентами. Сегодня многие из вас впервые переступят порог класса, колледжа или университета. Впереди – интересные уроки и занятия, новые друзья. А для первоклашек – встреча с первой учительницей, - отметил Дмитрий Медведев.

Он записали видеообращение к первоклашкам и всем ученикам и пожелал интересных занятий и хороших оценок. А учителей поблагодарил за их нелегкий труд.

- Вы помогаете верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов. Вы личным примером показываете, как много значат взаимное внимание, уважение и справедливость, - отметил Дмитрий Медведев.