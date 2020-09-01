В Самаре во дворе нашли огромный гриб

Находку самарчанки активно обсуждают в социальных сетях Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самары обсуждают в социальных сетях необычную находку. Как заявила подписчица паблика "Самара Life" Дарья Шалдыбина, она в одном из дворов в старом городе обнаружила гигантский гриб.

Судя по кадрам, гриб действительно выглядит внушительно. Пользователи сошлись на том, что это все-таки дождевик. Похожие плоды, правда, не столь больших размеров, встречались и другим горожанам.

К слову, некоторые утверждают, что гриб съедобный и даже весьма вкусный. Правда, только если он свежий. Тем, кто не разбирается в их приготовлении, лучше не рисковать.