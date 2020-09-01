В Самарскую область привезли детские и взрослые вакцины от гриппа

Принять вакцину от гриппа очень важно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже на текущей неделе в Самаре и области стартует прививочная кампания. Жителям региона будут делать уколы от гриппа.

- В Самарскую область поступила первая партия вакцины: 181 891 детская доза и 432 543 - взрослая, - сообщают в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Важность вакцины нельзя переоценивать. Как считают специалисты, прививка от гриппа поможет вам избежать более серьезных заболеваний

- Обязательно посетите поликлинику и сделайте прививку. Вакцина - надежный способ уберечь себя, - отметил руководитель информационного центра при оперштабе Николай Ренц.

Медик также напомнил, что необходимо соблюдать меры безопасности - носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию и мыть руки. Заразиться вирусом, в том числе и Covid-19, можно даже от бессимптомных носителей.