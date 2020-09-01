В Самарской области появится вакцина от коронавируса

Уже скоро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в пресс-центре «Комсомольской правды» в Самаре, вакцина от коронавируса, созданная центром имени Гамалеи, появится в регионе в течение месяца. Предположительно, в Самарскую область направят 12 тысяч доз. В первую очередь прививать будут медиков - они находятся в группе риска.

- К сожалению, мы отмечаем рост новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Самарской области. Выросло и число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа, а также внебольничной пневмонии, - отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Увеличение числа заболевших беспокоит медиков, каждый новый случай они детально разбирают, чтобы установить все возможные контакты.

Встреча прошла в пресс-центре "Комсомолки" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Люди расслабились, многие считают, что вирус уже не опасен, но это ошибочно. Наибольшую опасность представляет общественный транспорт. Необходимо сохранять масочный режим в местах массового скопления людей, - напоминает Светлана Архипова.

В Самарской области ежедневно проводятся тестирования на новый вирус. Если в конце июня в день проводили 3,5 тыс. тестов, то сейчас - 5,5 тыс., а в некоторые дни более 6 тыс.

- Мы охватываем практически все группы населения, входящие в зону риска. В первую очередь тест делается тем, кто может подхватить коронавирусную инфекцию на рабочем месте. Также тестируются люди, у которых есть признаки внебольничной пневмонии, тяжелое течение ОРВИ. Тестирование назначает лечащий врач, - отметила Светлана Архипова.

Тестирование помогает выявить случаи бессимптомного протекания болезни. Медики отмечают, что такие пациенты менее заразны, но все равно могут распространять заболевание.