Комбаров, Смирнов и Карпов не сыграют за «Крылья Советов» против «Нижнего Новгорода»

Матч седьмого тура ФНЛ «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» пройдет в субботу, 5 сентября, на «Самара Арене». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Три футболиста «Крыльев Советов» не помогут команде в предстоящем матче ФНЛ против «Нижнего Новгорода». Игру пропустят Дмитрий Комбаров, Максим Карпов и Данила Смирнов.

- В тренировочном процессе не принимают участие Дмитрий Комбаров и Данила Смирнов, восстанавливающиеся от повреждений. Они, так же как и Максим Карпов, получивший красную карточку в прошлом матче, не смогут сыграть в субботнем поединке, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

Матч седьмого тура ФНЛ «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» пройдет в субботу, 5 сентября, на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.