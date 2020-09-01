Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Комбаров, Смирнов и Карпов не сыграют за «Крылья Советов» против «Нижнего Новгорода»

Первые два игрока травмированы, третий – дисквалифицирован за красную карточку
Дмитрий КривенцовДмитрий КривенцовДмитрийКривенцов
Комментарии (1)Комментарии (1)
Матч седьмого тура ФНЛ «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» пройдет в субботу, 5 сентября, на «Самара Арене».

Матч седьмого тура ФНЛ «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» пройдет в субботу, 5 сентября, на «Самара Арене».

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Три футболиста «Крыльев Советов» не помогут команде в предстоящем матче ФНЛ против «Нижнего Новгорода». Игру пропустят Дмитрий Комбаров, Максим Карпов и Данила Смирнов.

- В тренировочном процессе не принимают участие Дмитрий Комбаров и Данила Смирнов, восстанавливающиеся от повреждений. Они, так же как и Максим Карпов, получивший красную карточку в прошлом матче, не смогут сыграть в субботнем поединке, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

Матч седьмого тура ФНЛ «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» пройдет в субботу, 5 сентября, на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.