Температура воздуха в Самарской области опустится до +2 градусов

По ночам в регионе будет холодно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики обещают Самарской области холодные ночи в первую неделю сентября. Так, к концу рабочей недели столбики термометров опустятся почти до нуля. Об этом информирует Приволжское УГМС.

- В среду в районы Поволжья с севера опустится холодный фронт этого циклона. Он принесет небольшие кратковременные дожди и понижение температуры воздуха. В последующем на погоду начнет влиять холодный Скандинавский антициклон. С северными ветрами на Среднюю Волгу будет поступать воздух из северных широт и температурный фон продолжит понижаться, - рассказала синоптик Надежда Пестрикова.

В среду, 2 сентября, в Самарской области будет переменная облачность, существенных осадков не ожидают. Столбики термометров ночью будут показывать +12… +17, а днем +22… 27.

В четверг и пятницу, 3 и 4 сентября, малооблачно и без осадков. Днем воздух будет прогреваться до +16… +21. Ночью в четверг столбики термометров опустятся до +5… +10, а в пятницу - до +2… +7.