Иностранца из Самары задержали по подозрению в убийстве бизнесмена в Татарстане

Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане задержали 54-летнего иностранца, который живет в Самаре. Мужчину подозревают в убийстве. Он мог застрелить 40-летнего бизнесмена в Бугульме, сообщает СУ СК России по Татарстану.

- 1 сентября 2020 года в Бугульме в результате нападения смертельное огнестрельное ранение получил 40-летний местный предприниматель, который позже скончался в больнице. По данному факту следственные органы СУ СК РФ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося.

Как пишет «КП-Казань», жертвой убийства стал Евгений Деданин, который в сентябре 2018 года в своем доме зарезал грабителей. Злоумышленниками оказались жители Самарской области - 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Был еще третий преступник, он сбежал, но через некоторое время его задержали. Не исключено, что убийство бизнесмена может быть связано с событиями двухлетней давности.