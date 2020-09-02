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Вонючая и неприятная пустыня: эксперт рассказал, что скрывает Волга

Специалисты рассказали, что произошло бы, если бы все волжские водохранилища вдруг мгновенно исчезли бы
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
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Что скрывает Волга?

Что скрывает Волга?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарский эксперт рассказал, что произошло бы, если бы все водохранилища на Волге неожиданно исчезли. По словам биологов, тогда перед глазами людей предстанет гигантская и очень вонючая пустыня. И этому есть причина.

- Водоем - живой организм, он продуцировал органическое вещество. Там - на дне - что-то вроде канализации бытовых стоков. Это достаточно неприятно. То есть то, что мы увидим - это вонючая и неприятная пустыня, - рассказал доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Сергей Саксонов.

А самое интересное, что все эти донные отложения, которые сначала не приносили никакого вреда, начали негативно влиять на состояние воды в великой русской реке.

- До какого-то момента эти донные отложения спасали реку, вещества, которые загрязняли Волгу оседали. Проблемы с Волгой стали возникать не когда ее затопили, а ближе к нашему времени. Я сравниваю ил с губками, которыми мы моем посуду. Они испортились и начали отдавать загрязнения обратно в воду, - сравнивает Сергей Саксонов.

Что происходит с Волгой, к чему приводит размножение сине-зеленых водорослей и кто больше всего угрожает реке - слушайте программу "Городская среда" 2 сентября, в 18.03 на радио КП-Самара 98,2 FM.