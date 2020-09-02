Нацпарк «Самарская Лука» возглавил специалист из наркоконтроля

До назначения директором нацпарка Евгений Березкин успел поработать в правоохранительных органах

Национальному парку «Самарская Лука» назначили нового руководителя. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ должность директора с 1 сентября занял Евгений Березкин.

- Евгений Березкин официально назначен директором Самарской Луки. Прежнего директора Александра Губернаторова, которого сняли с этой должности год назад, ждет суд, - сообщил в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, Александр Губернаторов руководил нацпарком с 2007 года. В прошлом году сотрудников Самарской Луки заподозрили в мошенничестве. В доме Губернаторова и в администрации нацпарка прошли обыски. Через некоторое время после этого он подал в отставку. Исполняющим обязанности директора Самарской Луки назначили Ольгу Кожевникову.

Что касается Евгения Березкина, то ранее он трудился в транспортной милиции и в ОВД Новокуйбышевска, а также возглавлял областное управление Госнаркоконтроля.