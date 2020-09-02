Жителей Жигулевска на день оставят без алкоголя

Алкоголь в Жигулевске 5 сентября не будут продавать до 18:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 5 сентября, в Жигулевске нельзя будет купить алкоголь. Запрет на продажу спиртного в городе в этот день ввело правительство Самарской области. На его сайте размещено соответствующее распоряжение. Ограничение связано с проведением футбольного матча очередного тура ФНЛ.

- Установить 5 сентября с 8:00 до 18:00 запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Жигулевска, - говорится в документе.

Напомним, что в этот день в городе на стадионе «Кристалл» пройдет матч 7 тура Олимп-Первенства ФНЛ 2020/21 между тольяттинской командой «Акрон» и московским «Велесом». Игра начнется в 16:00.