В Тольятти бывшего полицейского начальника осудили за крышевание борделей

Полицейского, который боролся с преступностью, поймали на коррупции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесли приговор бывшему начальнику отделения по обслуживанию секторов отдела уголовного розыска ОП № 22 Артему Касьяновскому. Его обвиняли в крышевании проституции за взятки. Ранее samara.kp.ru подробнее писала об этом.

- Установлено, что в начале 2019 года полицейский получил 80 тысяч рублей за бездействие при незаконной организации досуга, в том числе проституции на территории Тольятти. Сразу после этого его задержали сотрудники УФСБ по Самарской области, - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Автозаводской районный суд Тольятти признал Артема Касьяновского виновным в получении взятки и назначил ему 2 года лишения свободы. Однако из-за того, что он уже отбыл этот срок, экс-полицейского освободили от наказания.