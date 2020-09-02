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Льготники в Самарской области могут до 1 октября вернуть право на бесплатные лекарства

Для этого данной категории граждан нужно будет подать заявление в Пенсионный фонд или МФЦ
Анастасия ФилатоваАнастасияФилатова
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Право на бесплатные лекарства или на денежную компенсацию имеют федеральные льготники

Право на бесплатные лекарства или на денежную компенсацию имеют федеральные льготники

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Самарской области федеральные льготники могут до 1 октября вернуть себе право на бесплатные лекарства. Воспользоваться им они смогут в 2021 году.

- Жители региона, которые в этом году получали денежную компенсацию, а в следующем хотят получать бесплатные лекарства, должны до 1 октября подать соответствующее заявление в районное отделение Пенсионного фонда по месту жительства или ближайшее отделение МФЦ. Также это можно сделать через личный кабинет на сайте «Госуслуги» или на портале ПФР, - сообщили в правительстве Самарской области, отметив, что тем, кто в этом году уже получал бесплатные лекарства, делать ничего не надо. Право на такую соцподдержку продлится у них и на следующий год.

Напомним, что на подобную помощь могут рассчитывать инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, участники боевых действий, а также те, кто пострадал от воздействий радиации. Федеральные льготники сами могут выбрать, что им нужнее: бесплатные лекарства или денежная компенсация. Однако врачи рекомендуют все же делать выбор в пользу препаратов.