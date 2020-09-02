В Самаре суда до Рождествено, Винновки и Зольного начнут ходить по-новому

Речные суда переходят на новое расписание Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре со следующего понедельника, 7 сентября, изменится расписание движения нескольких речных судов. Речь идет о тех теплоходах, которые курсируют до Рождествено и Прорана, Винновки, Зольного, а также от Осипенко до Гавриловой поляны. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, из Самары в Рождествено и обратно суда будут ходить ежедневно с 6:00 до 21:00. С пятницы по воскресенье теплоходы будут совершать три дополнительных рейса — в 11:00, 13:00 и в 15:00. Из Самары в Винновку суда будут ходить с пятницы по воскресенье в 8:15. В остальные дни теплоходы будут доплывать только до Шелехмети. В Зольное ежедневно судно будет отправляться в 8:30, а обратно в 14:00.

А от остановочного пункта «Осипенко» до Гавриловой поляны теплоходы будут ходить дважды в день — в 8:00 и в 16:30. В обратном направлении — в 10:00 и в 18:30. Время везде указано местное. Подробнее о графике движения судов можно узнать здесь.