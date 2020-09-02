МТС запускает новую серию живых концертов в формате дополненной реальности

В среду, 2 сентября, зрители смогут бесплатно посмотреть концерт группы «Кис-кис»

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, продолжает организацию онлайн-концертов в формате дополненной реальности. Платформа МТС Live и онлайн-кинотеатр МТС ТВ будут транслировать живые онлайн-концерты с площадок, где присутствуют зрители.

Ближайшие концерты будут транслироваться с фестиваля под открытым небом Summer Sound, который проходит в пространстве легендарного столичного клуба Gipsy. В среду, 2 сентября, зрители смогут бесплатно посмотреть концерт группы «Кис-кис» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, на платформе МТС Live, а также в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях. В пятницу, 11 сентября, пройдет концерт рэпера и битмейкера Рема Дигга.

МТС поддерживает и офлайн-формат выступлений. При покупке билетов на живой концерт музыкантов на МТС Live, зритель получит дополнительные возможности по программе привилегий МТС: VIP-вход и VIP-зону, а также увеличенный кэшбэк.