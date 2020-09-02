В Самаре строителям высоток не дали сократить парковочные места

В Самаре две высотки хотели построить с уменьшенным количеством мест для парковки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре двум застройщикам запретили строить высотки не по правилам. Речь идет о компаниях «Радамира» и «Интеграция». Застройщики просили разрешить им отклониться от норм по числу парковочных мест на квартиру, но администрация города отказала. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Самары.

Так, ООО «Радамира» собирается построить многоэтажный дом в границах улиц Георгия Митирева, Революционной и проспекта Карла Маркса. Оно просило разрешить сделать 0,3 парковочных мест на квартиру вместо нормы в одно место на квартиру.

А вот компания «Интеграция» при строительстве ЖК в границах улиц Мориса Тореза, Советской Армии, Перекопской и переулка Футболистов хотела оставить на квартиру еще меньше места для парковки — 0,25. Однако члены комиссии по застройке и землепользованию в обоих случаях проголосовали против.