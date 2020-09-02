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Коронавирус Covid-19

В Самарской области суточный прирост ковидных больных скакнул до 97 человек

Также в регионе скончались еще четверо пациентов
Анастасия ФилатоваАнастасияФилатова
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Число больных коронавирусом в Самарской области достигло 8 683 человек

Число больных коронавирусом в Самарской области достигло 8 683 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 2 сентября 2020 года. В регионе снова вырос суточный прирост ковидных больных. За минувшие сутки в губернии заразились еще 97 человек. Общее число жителей, у которых выявили COVID-19, теперь составляет 8683.

По данным оперативного штаба, в Самарской области растет и количество пациентов, которые смогли победить болезнь. Оно уже приближается к семи тысячам - 6998 человек. За минувшие сутки в регионе закончили лечение 77 пациентов.

К сожалению, не обошлось и без новых жертв. Скончались еще четыре человека. Теперь число смертельных случаев от коронавируса достигло 133 человек. Отметим, что накануне умерло такое же количество больных. Все они были старше 60 лет.

Коронавирус в Самаре