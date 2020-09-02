В Самарской области суточный прирост ковидных больных скакнул до 97 человек

Число больных коронавирусом в Самарской области достигло 8 683 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 2 сентября 2020 года. В регионе снова вырос суточный прирост ковидных больных. За минувшие сутки в губернии заразились еще 97 человек. Общее число жителей, у которых выявили COVID-19, теперь составляет 8683.

По данным оперативного штаба, в Самарской области растет и количество пациентов, которые смогли победить болезнь. Оно уже приближается к семи тысячам - 6998 человек. За минувшие сутки в регионе закончили лечение 77 пациентов.

К сожалению, не обошлось и без новых жертв. Скончались еще четыре человека. Теперь число смертельных случаев от коронавируса достигло 133 человек. Отметим, что накануне умерло такое же количество больных. Все они были старше 60 лет.