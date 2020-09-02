В Самарской области не поделили дорогу две «Тойоты»

В Самарской области в ДТП пострадала Тойота

По информации ГУ МВД РФ по Самарской области, в 08:10 в Кинель-Черкасского районе недалеко от с. Кротовка произошло ДТП. «Тойота Аурис», под управлением женщины 1981 года рождения, двигалась по ул. Пролетарская со стороны ул. Юбилейной в сторону ул. Шевченко. Как следует из собранных материалов, на нерегулируемом перекрестке женщина не уступила дорогу при повороте налево еще одному транспортному средству, и столкнулась с автомобилем «Тойота Рав 4». За рулем последнего в момент аварии находился водитель 1966 года рождения. В ходе ДТП женщина-водитель получила незначительные травмы и была направлена на амбулаторное лечение. О состоянии второго участника аварии на данный момент информации не поступало. В момент столкновения, женщина находилась в трезвом состоянии. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.