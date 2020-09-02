Неработающий модульный туалет в парке Гагарина расстроил самарцев

Туалеты в парке Гагарина уже давно беспокоят жителей Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь назрел «туалетный» вопрос. Задается им большинство посетителей парка имени Юрия Гагарина. Горожане жалуются, что там очень сложно попасть в «кабинку раздумий». Оценить новый модульный туалет не может никто — он постоянно закрыт, а другие осаждают огромные очереди.

- На весь парк Гагарина одна бесплатная кабинка с очередью. Зато рядом стоит новый туалет, который два года как закрыт по техническим причинам! Позорище!!! - пишут в твиттере возмущенные самарцы.

На жалобу отреагировали в МАУ «Парки Самары». В учреждении сообщили, что модульные туалеты повреждены, но в парке есть еще семь бесплатных туалетов, которыми могут воспользоваться все желающие.

- Для удобства на информационных стендах размещены схемы размещения, а также по всему парку вывешены указатели, - отметили представители «Парков Самары».

Напомним, что горожане уже давно жалуются на доступность туалетов в парке Гагарина. В прошлом году они не могли попасть в «золотые» туалеты (так их прозвали из-за внешнего вида). Как выяснилось, в кабинках установили уникальное оборудование, которое невозможно найти в России, а за рубежом оно очень дорогое. И надо было такому случиться, что кто-то его сломал. В итоге починить быстро туалеты не смогли и просто закрыли их.