Безработные Самарской области боятся устраиваться на работу

Самары боятся искать работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованиям специалистов сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru, 24% соискателей Самарской области боятся столкнуться с фактом мошенничества в ходе своего трудоустройства. Причем страх лишиться своих кровных и при этом не получить заветной записи в трудовой книжке далеко не единственный в нашем регионе. Треть соискателей обеспокоены тем, что им придется умерить свои финансовые аппетиты, при это не получить те условия труда, которые им хотелось.

4% опрошенных бояться огорчать свое нынешнее начальство и поэтому не устраиваются на новое место работы. Самое милое самопожертвование из всех возможных. И только каждый пятый опрошенный соискатель признался, что не испытывают совершенно никаких страхов. По словам руководителя пресс-службы hh.ru Поволжье, чаще те или иные страхи в поиске работы испытывают женщины, нежели мужчины. Женщин страшат перспективы не найти работу с нужным уровнем зарплаты (43% против 34% у мужчин), есть опасение провалить собеседование с каверзными вопросами (26% против 19%).

Меньше всего, как оказалось, страх перед новым местом работы мучает соискателей из сферы безопасности (это и понятно, им бояться по статусу не положено). А вот студенты, бухгалтеры и маркетологи испытывают по этому поводу гораздо больше стресса. И раньше седеют. Но это не точно. Больше всего же опасаются за невостребованность своего резюме представители индустрии развлечений и масс-медиа - это 43% опрощенных.