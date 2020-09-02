Молодой ученый из Самары создал виброперчатку для глухих

Перчатка - ретранслятор, который преобразует звуки в тактильные ощущения / Фото: СамГТУ

В Самаре изобрели аппарат, который поможет решить проблемы людей, утративших слух. Он представляет собой виброперчатку. Создал ее молодой ученый — магистрант факультета машиностроения, металлургии и транспорта СамГТУ Артем Бражников.

Интересно, что изначально молодой человек разработал перчатку-джойстик. Она позволяла играть в компьютерные игры одной рукой, а потом ученый решил усовершенствовать ее. Необычный слуховой аппарат он снабдил вибромоторами и анализатором спектра звуковых сигналов.

- Виброперчатка – это ретранслятор, преобразующий звуки в тактильные ощущения. Микрофон, расположенный на перчатке, усиливает звуковой сигнал и передает его на анализатор спектра, который разбивает звуковой диапазон на отдельные полосы частот. Каждой полосе звука соответствует один тактильный модуль, - передает пресс-служба политеха слова Артема Бражникова.

Молодой ученый отмечает, что этот процесс напоминает игру на пианино. Так, когда человек нажимает на клавиши, он слышит различные ноты. А перчатка делает наоборот. Она улавливает звуковые колебания и преобразует их в тактильные стимуляции, то есть в нажатие клавиш.