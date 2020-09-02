Правительство Самарской области компенсирует затраты на тушение пожара на Профильной в Самаре

Пожар, который удалось потушить в течение трех дней, произошел на складе с пластмассой в июле этого года. Фото: Евгения ВАСИНА

На возмещение затрат на тушение крупного пожара на складе на улице Профильной в Самаре выделят порядка 60 000 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Самарской области. Юридическим лицам для получения субсидий необходимо будет подать соответствующее заявление. Курировать выполнение всех условий возьмется департамент по вопросам безопасности Самарской области.

Постановление подписано первым вице-губернатором – председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.

Напомним, что пожар, который удалось потушить в течение трех дней, произошел на складе с пластмассой в июле этого года. Причиной ЧП стала емкость с растворителем. Эксперты считают, что она могла разгерметизироваться и воспламениться.

В распоряжении «КП-Самара» есть видео начала пожара на складе ПВХ на улице Профильной.