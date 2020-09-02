ВТБ Капитал Инвестиции расширяет географию сотрудничества с эндаумент-фондами

ВТБ Капитал Управление активами управляет средствами 74 фондов в 7 федеральных округах РФ

ВТБ Капитал Управление активами (является частью единой платформы инвестиционных продуктов ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) заключило договоры на управление средствами эндаумент-фондов Петрозаводского Государственного Университета и Белгородского Технологического Университета им. В.Г. Шухова. Это ведущие высшие учебные заведения республики Карелия и Белгородской области. Таким образом ВТБ Капитал Инвестиции расширили географию присутствия на рынке управления эндаументами. К настоящему моменту ВТБ Капитал Управление активами управляет средствами 74 фондов в 7 федеральных округах РФ. Объем средств эндаумент-фондов под управлением компании превышает 11 млрд руб.

ВТБ Капитал Инвестиции являются лидером на рынке услуг доверительного управления эндаумент-фондами. Компания успешно инвестируют средства целевых капиталов крупнейших эндаументов страны в области образования, культуры и искусства, науки, непрофессионального спорта и других важнейших сферах развития общества, а также управляет активами крупнейших негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, средствами Пенсионного Фонда Российской Федерациии, компенсационными фондами саморегулируемых организаций, активами частных клиентов и прочими активами более чем на 1 трлн рублей. Среди партнеров ВТБ Капитал Управление активами Фонд поддержки Третьяковской галереи, Фонд «Сколтех», эндаументы крупнейших ВУЗов (МГИМО, СПбГУ, ВШМ, ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансового университета и др.) и ряд других социально значимых фондов.

«Институт эндаумент-фондов в мире зарекомендовал себя как надежный источник внебюджетного финансирования не только в учебных заведениях, но и в сфере культуры, искусства, медицины и любительского спорта. За такими инструментами финансирования – будущее, и мы будем активно развивать данное направление, предлагая инновационные решения и экспертизу нашим клиентам, которые только планируют создать свой эндаумент-фонд. Уже сейчас мы управляем эндаументами практически по всей стране и видим, как популярность таких фондов растет», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.