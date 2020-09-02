Большинство новых заболевших COVID-19 в Самарской области нашли среди пациентов с пневмонией и ОРВИ

В Самарской области произошел скачок заболеваемости коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как подхватили коронавирусную инфекцию еще 97 жителей Самарской области 2 сентября 2020 года. В лидерах по числу новых заболевших снова Самара. Здесь за сутки выявили 38 зараженных. На втором месте Тольятти с 14 больными, на третьем — Кинель. Там диагноз «коронавирус» подтвердили у 8 жителей.

- Четыре человека с COVID-19 нашли в Нефтегорском районе, по трое в Сызрани, Чапаевске, Безенчукском, Большечерниговском, Красноармейском и Ставропольском районах. По два человека заболели в Октябрьске, Похвистневе, Кинель-Черкасском и Сергиевском районах, по одному — в Волжском, Елховском, Кинельском, Кошкинском, Красноярском, Похвистневском и Сызранском районах, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

74 человека выявили среди тех, кому ранее поставили диагноз «внебольничная пневмония, ОРВИ», 16 человек контактировали с заболевшими, еще 7 новых больных нашли при профилактическом обследовании.

Напомним, общее число заболевших в Самарской области сейчас составляет 8683 человека, выздоровели 6998 пациентов. Скончались 133 больных, четверо за последние сутки.