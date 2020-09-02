Новыми жертвами коронавируса в Самарской области стали четыре женщины

Число смертельных случаев от COVID-19 в Самарской области достигло 133 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе рассказали подробности о новых жертвах коронавируса в Самарской области. Напомним, сегодня, 2 сентября, стало известно, что в регионе скончались еще четверо пациентов с COVID-19. Общее число смертельных случаев достигло 133 человек.

- Скончались 4 женщины. Три из них, которым было 73 года, 57 лет и 80 лет, страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Еще у одной пациентки - 49-летней женщины, кроме проблем с сердцем, еще было заболевание эндокринной системы, - сообщили в оперштабе.

Сейчас показатель смертности в Самарской области на 100 тысяч населения составляет 4,16, по стране он выше - 11,93. Коэффициент летальности в регионе - 1,53, в стране - 1,73.

Отметим, что за минувшие сутки в губернии выявили сразу 97 новых больных. Это самое большое число за последние дни.