Самарцам советуют не выходить из дома из-за сильного ветра

Днем и вечером 2 сентября лучше не стоит гулять на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Жителей региона предупреждают об усилении ветра. По прогнозами синоптиков, довольно ветрено будет днем и вечером в среду, 2 сентября.

- До конца дня и вечером местами по Самарской области ожидается северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области советует жителям региона не выходить на улицу и не оставлять детей без присмотра. Также самарцам не рекомендуют прятаться от сильного ветра около стен домов, деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев и рядом с остановками общественного транспорта. Автомобилистов призывают поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев.